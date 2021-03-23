"الدوائية" تحقق صافي ربح بلغ 109 ملايين ريال خلال 2020

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 109.5 ملايين ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 484 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعتبر الارتفاع في صافي الربح بمبلغ 594 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي هو صافي الأثر التراكمي للعوامل الرئيسة التالية:

- خلال عام 2020 ، ارتفعت إيرادات المبيعات بمبلغ 73 مليون ريال (5٪) نتيجة الزيادة في مبيعات القطاع الخاص ، والتي عززها أيضًا انخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ 122 مليون ريال (12٪) كنتيجة رئيسية لتحسين كفاءة الإنتاج. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في إجمالي الربح بمقدار 194 مليون ريال (39٪) وتحسن هامش الربح من (33٪) في عام 2019 إلى (44٪) في عام 2020.

- انخفضت مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 34 مليون ريال (10٪) ، وانخفض مصروف الانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 94 مليون ريال (98٪).

- انخفضت تكلفة التمويل بمبلغ 9 مليون ريال (18٪).

- إرتفاع أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك بمبلغ 52 مليون ريال.

- كان لبعض المصروفات غير المتكررة المسجلة في عام 2019 أثر إيجابي على أداء عام 2020. تتضمن هذه المصاريف خسائر انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 137 مليون ريال، ومصاريف ضمانات مالية بمبلغ 108 مليون ريال.