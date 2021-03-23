انخفاض صافي أرباح "الاتحاد للتأمين" 37.6% خلال 2020

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 40 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 64.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 37.6%.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة خلال العام مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى قيد خسائر تقييم استثمارات بلغت 68.3 مليون ريال، حيث قامت الشركة بقيد هذا التدني بشكل تحفظي بعد قيامها بإعادة النظر بتقييم استثمار مستلم من الجهة الاستثمارية القائمة عليه، وما زالت الشركة قائمة على بحث السبل المتاحة للتخارج من الاستثمار.