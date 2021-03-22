منظمة الصحة: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات يتفاقم

أكد المدير العام منظمة الصحة العالمية اليوم أن انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بين الدول الغنية والفقيرة يتزايد ويصبح فاضحا.

وبحسب "الفرنسية" قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي: "في يناير، أعلنت أن العالم على وشك فشل أخلاقي كارثي اذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد. لدينا الإمكانات لتجنب هذا الفشل لكن من المثير للصدمة رؤية أن القليل من الجهود بذلت لتجنبه".