"مايكروسوفت" تسمح بعودة المزيد من الموظفين إلى المكاتب

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت اليوم اعتزامها السماح بعودة المزيد من الموظفين والعمال إلى مقارها في ولاية واشنطن وغيرها من المقار القريبة

اعتبارا من 29 مارس الحالي.

وذكرت الشركة أن عودة الموظفين ستكون اختيارية حيث يمكن لهم اختيار العمل من المكاتب أو مواصلة العمل من المنزل أو الجمع بين النظامين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مايكروسوفت طورت نظام عمل هجين يتكون من ستة مراحل، بما يسمح بتغيير مواقع العمل وفقا للأحوال الصحية في الولايات المتحدة.

كانت مايكروسوفت مثل الكثير من الشركات قد لجأت إلى تشغيل الموظفين من منازلهم في ظل القيود المفروضة على الحركة والانتقال للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.