"ديليفرو" تستهدف قيمة سوقية 12 مليار دولار في أكبر طرح بلندن خلال 10 سنوات

قد يصبح طرح شركة توصيل الطعام ديليفرو هو الأكبر بسوق الأسهم في بريطانيا منذ طرح عملاق تجارة السلع جلينكور للاكتتاب العام قبل نحو عشر سنوات، بعد أن حددت نطاقا سعريا اليوم الاثنين يُقدر قيمتها بما يصل إلى 12 مليار دولار.

تباهي الحكومة البريطانية بشركة توصيل الطعام المدعومة من أمازون كدليل على أن مدينة لندن مازال بإمكانها جذب الطروح العامة الأولية حتى بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز" .

ووفقا للبيانات المقدمة من بورصة لندن، فإن عملية ديليفرو ستكون أكبر طرح أولي هناك منذ طرح جلينكور في مايو 2011.

استفادت الشركة من إغلاق معظم خدمات المطاعم في خضم أزمة كوفيد-19 لترتفع إيراداتها ارتفاعا قويا، إذ بلغ إجمالي قيمة طلبياتها 4.1 مليار جنيه إسترليني في 2020، مرتفعا 64.3 بالمئة.

لكنها تواجه أسئلة بخصوص ما إذا كان الزخم سيستمر بعد رفع قيود مكافحة كوفيد-19 وإن كانت ستستطيع تحقيق أرباح بعد خسائر بلغت 223.7 مليون إسترليني (308.93 مليون دولار) العام الماضي.

قالت ديليفرو إنها حددت نطاقا سعريا لإدراجها بين 3.90 و4.60 إسترليني للسهم، مما سيعطيها قيمة سوقية بين 7.6 و8.8 مليار إسترليني (10.5-12 مليار دولار)، دون حساب أي أسهم قد تُطرح في إطار زيادة تخصيص.

وقال إعلان للمستثمرين اطلعت عليه رويترز إن حجم الصفقة سيدور بين 1.5 و1.6 مليار إسترليني، تزيد إلى 1.7 مليار بعد حساب أسهم زيادة التخصيص.