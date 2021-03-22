برنامج "الأراضي البيضاء" يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في تبوك

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في تبوك. موضحا أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة تبوك ومناقشة النطاق المقترح حيث تم اعتماد النطاق الجغرافي لتطبيق النظام بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الإستراتيجية للمدينة.

ونص القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في تبوك والمبني على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر اعتباراَ من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمدينة تبوك لتسجيل بيانات أراضيهم عبر (الأراضي البيضاء).

وأكد على أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني بهدف تطبيق النظام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة نسبة تملك المواطنين كما يستمر في جهوده لتوعية ملاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي.

يذكر أن البرنامج يتضمن 4 مراحل تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة والثانية للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد عن 10 آلاف م2 والثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد عن 5 آلاف م2 أما الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن 10 آلاف م2.