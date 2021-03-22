وزير الاستثمار : نعمل على إيجاد مناطق اقتصادية تحتضن نشاطات نوعية تتسم بالمرونة والتنافسية

أكد وزير الاستثمار أنهم يعملون على إيجاد مناطق اقتصادية خاصة تحتضن نشاطات اقتصادية نوعية وتتسم بالمرونة والتنافسية.

وقال المهندس خالد الفالح خلال لقائه بقطاع الأعمال عبر نقاش افتراضي نظمته غرفة الشرقية أمس أن منظومة وزارة الاستثمار تعمل من خلال برنامج ريادة الشركات الوطنية، بكل جهدها على تحفيز الشركات الوطنية، ومساعدتها على تجاوز ما يعترضها من تحديات في استثماراتها المختلفة. مؤكدا وجود فرص واعدة للاستثمار في القطاعين السياحي والزراعي.

وأضاف : مراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وكذلك تطوير وتيسير الإجراءات، وتنسيق الأعمال المتعلقة بالاستثمار مع جميع الجهات ذات العلاقة وتطوير برامج تحفيزية موجهة بهدف خلق بيئة استثمارية داعمة ومحفزة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.