"رعاية" تحقق 97 مليون ريال صافي أرباح في 2020

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 97 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 80 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 21 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى إرتفاع صافي الإيرادات بنسبة 14.2٪ بسبب زيادة حجم الأعمال مع قطاعات وزارة الصحة والنقد والتأمين، إنخفاض تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف، زيادة هامش الربح الإجمالي من 23.4% في العام السابق إلى 27.7% خلال العام الحالي، وإنخفاض النفقات العمومية والإدارية بسبب تدابير مراقبة التكاليف المختلفة التي نفذتها الإدارة بما في ذلك الدعم الحكومي خلال ذروة جائحة كوفيد-19.