"أسواق العثيم" تحقق 450 مليون ريال صافي أرباح في 2020

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 450 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 344 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 30 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى نمو المبيعات بنسبة 7.91% مدفوعاً بزيادة إقبال العملاء على شراء المواد الغذائية والتموينية خلال فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا خلال النصف الأول من العام، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فايروس كورونا.