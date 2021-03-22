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أحداث في صور

قارب طوارئ ينقل أحد السكان من منزله الذي غمرته مياه الفيضانات في سيدني

قارب طوارئ ينقل أحد السكان من منزله الذي غمرته مياه الفيضانات في سيدني

«رويترز »

قارب طوارئ ينقل أحد السكان من منزله الذي غمرته مياه الفيضانات في سيدني.

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