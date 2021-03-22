«الصحة»: لم يتم تسجيل أي وفيات مرتبطة بأخذ اللقاح

أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات ناجمة عن أخذ اللقاح أو مرتبطة به، موضحة أنه لا توجد علاقة بين اللقاحات والجلطات.وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تمر بمرحلة تذبذب، مشيرا إلى أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه.وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، أن اشتراط أخذ لقاح كورونا لأداء العمرة لا يزال تحت الدراسة، مبينا أن الدراسات تشير إلى تحسن الأوضاع بعد أخذ اللقاح في بعض الدول.وقال: "أكثر من 70 في المائة من المسجلين في السعودية حصلوا على لقاح كورونا، ولم نرصد أي أعراض شديدة بعد الحصول على اللقاح".وأشار إلى أنه ليست هناك حاجة إلى تأجيل الحمل بعد الحصول على لقاح كورونا، منوها بأن بعض دول العالم دخلت ما يسمى الموجة الثالثة.وأكد على الجميع عدم التهاون في وضع الكمامة عند الخروج والحرص على التباعد في الأماكن العامة.وأعلن متحدث "الصحة" تسجيل 367 إصابة جديدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 385020 إصابة، بينها 3999 حالة نشطة، منها 584 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.وزاد: "ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 374412 حالة بعد شفاء 277 حالة إضافية، وتم تسجيل سبع وفيات جديدة".من جانبه، أعلن الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنصيف المقاولين المتحدث الرسمي للوزارة، إطلاق خدمة التقييم الذاتي للإجراءات الاحترازية عبر "بلدي"، مشددا على جميع المنشآت بأهمية استخدام التقييم الذاتي.وأكد استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية. وقال: "إن الفرق الرقابية مستمرة في جولاتها ورصد المخالفات".من جانب آخر، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، ستة مساجد - مؤقتا - في خمس مناطق بعد ثبوت ست حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.