«المحتوى المحلي» تطلق حملة للتوعية بالمنتجات والخدمات والأصول المحلية

أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حملتها التواصلية "منا وفينا" برعاية بندر بن إبراهيم الخريف، رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره، الذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية، وتسهم هذه الحملة في تحقيق إحدى وظائف الهيئة الاستراتيجية، التي ترتكز على تمكين التميز ورفع الوعي.وتعمل الهيئة من خلال حملتها التواصلية "منا وفينا" على إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي حول المحتوى المحلي بأسلوب مبسط، وتوضيح أثره في مستوى جميع الشرائح الاقتصادية المتمثلة بأفراد المجتمع والقطاعين الخاص والعام، وإبراز دور هذه الشرائح بتنميته على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تركز هذه الحملات على نشر ثقافة المحتوى المحلي، الذي يعد أجندة وطنية ومسهما أساسيا في تلبية وتغطية الاحتياج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته بما يتماشى مع الرؤى والخطط الوطنية.من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن حملة "منا وفينا" تواكب ما يحظى به المحتوى المحلي من أولوية قصوى في رؤية المملكة 2030، لدوره المحوري في تنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى إيجاد صناعات جديدة وتوليد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والإسهام في توطين سلاسل الإمداد محليا وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.وأوضح أن حملة "منا وفينا" ستسهم في رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وأثره ومتطلباته لجميع أفراد المجتمع والشرائح الاقتصادية، مؤكدا أن تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني يتطلب جهودا متكاملة ومشتركة من الجميع، إضافة إلى الدور، الذي تلعبه الهيئة اليوم من خلال سن الأنظمة والتشريعات، التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وبقاء الأموال داخل إطار عجلة السوق السعودية. وأشار إلى أن نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي 2020 أظهرت تقدما كبيرا في عدد المنافسات الحكومية، التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي وتتم متابعتها من قبل الهيئة بمختلف المراحل، حيث بلغ عددها 23 ألف منافسة حكومية بقيمة إجمالية تقدر بـ90 مليار ريال.