أيرلندا الشمالية تواجه صعوبات في التعامل مع تبعات «بريكست»

قالت مايريد مكجينيس وهي مفوضة في الاتحاد الأوروبي أمس، "إن أيرلندا الشمالية تواجه صعوبات في التعامل مع تبعات خروج بريطانيا من التكتل، وإن على بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقليل حدة التوتر وإيجاد حلول كشريكين متكافئين".وتصاعد التوتر السياسي في أيرلندا الشمالية إثر استياء القوميين الموالين لبريطانيا من القيود الجديدة على التجارة مع باقي المملكة المتحدة التي تزايدت منذ دخول "بريكست" حيز التنفيذ بالكامل، بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير)، وفقا لـ"رويترز".وقالت مكجينيس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، "نحن في موقف صعب، لكننا شريكان متساويان وسيكون علينا أن نجلس، ونخفض التوتر ونجد حلولا، لأن الأعمال لا تعترف بالحدود"، مشيرة إلى أن أصحاب الأعمال في أيرلندا الشمالية يريدون التوصل إلى حل.وأكدت المفوضية الأوروبية مطلع الشهر الجاري، إطلاق إجراءين ضد بريطانيا، التي ترى بروكسل أنها انتهكت اتفاقية "بريكست" عبر تأخير تدابير جمركية حساسة في أيرلندا الشمالية.وبحسب "الفرنسية"، حصلت المفوضية على دعم للخطوة من قبل الدول الأعضاء التي أبلغت أنه من الممكن أن يتم إطلاق إجراءات "الأسبوع المقبل على أقرب تقدير".وتشعر بروكسل بالغضب حيال إعلان لندن تأجيلا من طرف واحد مدته ستة أشهر حتى 1 تشرين الأول (أكتوبر)، لعمليات التفتيش على البضائع الواصلة إلى أيرلندا الشمالية من البر البريطاني الرئيس.وبينما ندد الاتحاد الأوروبي بما عده "خرقا" لاتفاق "بريكست"، تعهد بالرد سريعا على الخطوة التي اتخذت بريطانيا قرارا بشأنها بعد شهرين فقط من مغادرة المملكة المتحدة السوق الأوروبية المشتركة رسميا.وبحسب مصادر أوروبية، تتمثل الخطوة الأولى في إرسال المفوضية "رسالة لفت نظر رسمية" إلى لندن لانتهاكها بنود اتفاق 2019 للانفصال، التي تتناول مسألة أيرلندا.ويذكر أن البنود مصممة للمحافظة على السلم في جزيرة أيرلندا عبر تجنب قيام حدود مجددا بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.وتعد الرسالة الخطوة الأولى في إطار "إجراء متعلق بتجاوزات" قد ينتهي به الأمر، بعد عملية طويلة، أمام محكمة العدل الأوروبية، التي قد تفرض بدورها غرامات.كما يتوقع أن تبدأ المفوضية تفعيل آلية تسوية النزاعات المشمولة في الاتفاق ذاته، على أساس أن المملكة المتحدة لم تحترم التزاماتها في تطبيق المعاهدة، وفق المصادر ذاتها.وتأتي المعركة القضائية قبل مصادقة البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر) بعد مفاوضات شاقة.إلى ذلك، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، "إن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو جاء أقوى مما كان متوقعا بكثير في كانون الثاني (يناير) وعدل صعودا على نحو كبير في كانون الأول (ديسمبر)، بما يشير إلى أن العام الجديد بدأ على تحسن على الرغم من استمرار جائحة كوفيد - 19".وبحسب "الألمانية"، ذكر "يوروستات" أخيرا، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة ارتفع في كانون الثاني (يناير) 0.8 في المائة على أساس شهري و0.1 في المائة على أساس سنوي بما يفوق توقعات السوق، التي تنبأت بارتفاع 0.2 في المائة على أساس شهري وقراءة عند -2.4 في المائة على أساس سنوي.