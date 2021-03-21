سندات الخزانة .. ماذا جرى لسوق الـ21 تريليون دولار؟

أثارت حدة عمليات بيع سندات الحكومية الأمريكية في الأسبوع الماضي مخاوف بشأن صحة أكبر وأهم سوق للديون في العالم، ما زاد من إلحاح الحاجة إلى معالجة التصدع الذي ظهر أثناء فترات الإجهاد.سوق الدين الحكومي الأمريكية التي تبلغ قيمتها 21 تريليون دولار استهلت في 2021 وهي في وضع غير مؤات، مع بدء المستثمرين في احتساب انتعاش اقتصادي كبير، واحتمال حدوث تضخم أسرع، وبالتالي إمكانية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا. لكن عمليات البيع الكثيف تسارعت بحدة الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الوقت الذي تدهورت فيه بشكل ملحوظ ظروف التداول السهلة عادة في السوق.قال مايك جلادشون، مدير تداول أسعار الفائدة الأمريكية في لوميس سايلز: "لا يرغب المرء أبدا في رؤية السيولة تجف مثلما حدث بالفعل. من المثير للقلق دائما أن نرى ذلك في ما يفترض أن تكون السوق الأكبر والأكثر سيولة". أضاف أن ما حدث "سيزيد من الاهتمام بأداء سوق سندات الخزانة (...) ويزيد الدعوات للإصلاح".ساءت أوضاع السوق بعد مزاد كئيب لسندات الخزانة لأجل سبعة أعوام الخميس. اضطر التجار الأساسيون – نادي البنوك الكبرى التي تضمن مبيعات السندات الأمريكية - إلى الحصول على نحو 40 في المائة من السندات، وهي أعلى حصة في سبعة أعوام، وفقا لبنك جيفريز.مع انهيار الأسعار، قفز العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في عام واحد، أكثر من 1.6 في المائة في 25 شباط (فبراير)، بعدما بدأ الشهر عند نحو 1.1 في المائة. كان التحرك أكثر وضوحا في سندات الخزانة ذات الخمسة أعوام، من خلال ما قال جاي باري، محلل الأسعار في جيه بي مورجان، إنه أقرب إلى "الانهيار الخاطف". كما ارتفع مؤشر ICE Bank of America Move بشكل حاد، وهو مقياس رئيس للتقلبات المتوقعة في سوق سندات الخزانة.قال ريتشي توازون، مدير محفظة في كابيتال جروب، إن الاضطرابات التي أعقبت مزاد الخميس دفعت مكاتب التداول الكبيرة في وول ستريت إلى الابتعاد عن السوق. وهذا يعني أن مديري الصناديق الذين يحاولون بيع سندات الخزانة رأوا فجوات كبيرة في الأسعار التي تم تحديدها. انعكست التقلبات وظروف التداول المتقلبة في العقود الآجلة لسندات للخزانة، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير وتضاءلت الأطراف المقابلة التي يمكن التداول معها.قال توازون: "عندما ارتفعت سرعة التحركات، بدأ التجار في التراجع بصورة كبيرة".استعادت سندات الخزنة عافيتها هذا الأسبوع، عندما انخفض عائد السندات الحكومة الامريكية لأجل عشرة أعوام إلى 1.4 في المائة. مع ذلك، الشعور بالاختلال الوظيفي في التداول الأسبوع الماضي أثار مرة أخرى مخاوف بشأن صحة سوق سندات الخزانة - وهي نقطة مرجعية للنظام المالي العالمي، لأنها توجه أسعار كل شيء، من الأسهم إلى العقارات.جلب العام الماضي دلائل متزايدة على الهشاشة، وهو تطور مثير للقلق في وقت كانت الحكومة الأمريكية تقترض فيه بوتيرة سريعة لتخفيف آثار الجائحة.بالنسبة لبعض المستثمرين والمحللين، أحيا الأسبوع الماضي ذكريات الاضطرابات التي اجتاحت سندات الخزانة عندما تسببت أزمة فيروس كورونا في توقف تداول السندات في آذار (مارس) من العام الماضي، وأدت إلى تدخل قوي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستعادة النظام. ومنذ ذلك الحين، سارع المنظمون إلى تحديد الخطأ الذي حدث وكيفية معالجة نقاط الضعف.قال توازون: " لدينا المزيد من هذه النوبات ويجب أن تكون هناك استجابة لتقوية أسس سوق سندات الخزانة".شدد المتداولون على أن الأسبوع الماضي لم يكن في حدة الاضطرابات نفسها التي عصفت بسندات الخزانة في انهيار السوق أثناء ذروة كوفيد - 19.بريت باركر، رئيس قسم الديون الحكومية في شركة تي سي دبليو لإدارة الأصول، سلط الضوء على أن التداول في سندات الخزانة القديمة – جميع السندات التي صدرت قبل أحدث إصدار - صمد جيدا على الرغم من تعرضه لجفاف السيولة.لكن كيفن والتر، الرئيس المشارك لتداول سندات الخزانة العالمية في باركليز، يقدر أن الفرق في الأسعار بين المستوى الذي كان المتداولون على استعداد لشراء وبيع ديون الحكومة الأمريكية فيه - المعروف بـ"فرق العرض والطلب'' - تضاعف ثلاث مرات في ذروة الاضطراب الخميس من الأسبوع الماضي.غالبا ما تلقي البنوك باللوم في نوبات عدم السيولة على لوائح ما بعد أزمة 2008 التي تحد من قدرتها على صنع الأسواق، وكذلك على تدفق المتداولين الذين يستخدمون الخوارزميات ذات التردد السريع على سوق سندات الخزانة. يقول بعض مديري الأصول إن هذه الشركات قد تستمر في التداول بسعر أرخص وأكثر كفاءة في الأوقات العادية، لكنها تميل إلى التراجع عند اندلاع الاضطرابات.قال جلادشون، من لوميس سايلز: " "إنهم يشكلون حصة كبيرة من عمق دفتر الطلبات لذلك عندما يتعرض للدمار، مثلما حدث، لا يوجد استنتاج آخر بخلاف حقيقة أنهم إما تراجعوا بشكل كبير وإما وسعوا العرض/الطلب".أدى الاضطراب إلى زيادة المخاوف بشأن ما قد يحدث إذا لم يمدد المنظمون استثناء، بسبب الجائحة، لسندات الخزانة والاحتياطيات النقدية عندما يتعلق الأمر بحساب مقدار رأس المال الإضافي الذي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ به. تصاعدت معركة سياسية أخيرا بشأن الإعفاءات التي تم تمديدها جزئيا لمساعدة البنوك على امتصاص ضغوط البيع التي من المقرر أن تنتهي هذا الشهر.وفقا لبعض الخبراء، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لدعم السوق التي تعمل معيارا لتريليونات الدولارات من الأصول.قالت ييشا ياداف، الأستاذة في كلية الحقوق فاندربيلت: "بالنسبة لما يسمى الأصول الخالية من المخاطر في العالم - وهي الأصول التي من المفترض أن تحمينا في كل مرة - ينبغي أن تكون حقيقة حدوث ذلك مروعة. الهيئات التنظيمية لديها الكثير لتفعله هنا".