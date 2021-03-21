آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الأحد: -لندن ترد على تهديد الأوروبيين بشأن استرازينيكا- حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأحد من أن حظر الاتحاد الأوروبي تصدير لقاح أسترازينيكا/أكسفورد سيؤدي إلى "نتائج عكسية" غداة تهديد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بوقف صادرات لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا.

واعتبر الوزير على قناة سكاي نيوز التلفزيونية أن ذلك "لن يعرض للخطر فقط إتاحة برنامج تطعيم مناسب لمواطنيه ولكن العديد من الدول الأخرى في العالم كذلك وسيضر بسمعة الاتحاد الأوروبي"، بحسب "الفرنسية".

- ميركل تعتزم تمديد التدابير - تنوي أنغيلا ميركل في أبريل تمديد القيود السارية في ألمانيا بسبب الموجة الثالثة من الوباء، وفقًا لوثيقة حكومية حصلت عليها وكالة فرانس برس الأحد، والتي ستكون محور نقاش الاجتماع المقرر حول هذا الموضوع الاثنين بين المستشارة والأقاليم الألمانية.

خرجت تظاهرات ضد التدابير في ألمانيا السبت، وكذلك في المملكة المتحدة وسويسرا وبلغاريا والنمسا.

- أول وفاة في واليس وفوتونا - سجل أرخبيل واليس وفوتونا في المحيط الهادئ أول حالة وفاة بفيروس كورونا السبت. وتأتي الوفاة يوم بدء حملة التطعيم لجميع السكان الراشدين في الأرخبيل، بسبب الانتشار السريع للوباء منذ تسجيل أول إصابة في 6 مارس.

مُدد الإغلاق الساري منذ 9 مارس حتى 6 أبريل.

- قمة أوروبية عبر الفيديو - تعقد قمة الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة في بروكسل عبر الفيديو، بسبب تسارع انتشار الموجة الثالثة من الوباء في أوروبا.

ستركز القمة بشكل خاص على استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الوباء.

- رئيس مدغشقر يتمهل في حملة التطعيم - أكد رئيس مدغشقر أندريه راجولينا مساء السبت أنه ليس على عجلة من أمره لتطعيم سكان البلاد، مؤكدا أنه يفضل العلاج بالشاي العشبي "المعجزة" لمكافحة جائحة كوفيد-19 في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وانتقدت منظمة العفو الدولية هذه التصريحات معتبرة أنها انتهاك لحقوق شعب مدغشقر في الاستفادة من أفضل رعاية ممكنة.

- إصابة وزيرة الثقافة الفرنسية بكوفيد- أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو (74 عام) السبت إصابتها بفيروس كورونا بعد شعورها "بأعراض تنفسية" وأنها تخضع "للحجر" - الوباء يحد من اختبارات فيروس "إتش أي في" - تشير الفرنسية فرنسواز باريه-سينوسي، الحائزة على جائزة نوبل للطب ورئيسة جمعية "سيدا اكسيون" إلى التأثير "الكبير" للأزمة الصحية على مكافحة فيروس "إتش أي في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

واوضحت لصحيفة "جورنال دو ديمانش" أنه "في العام الماضي انخفضت الفحوصات بنسبة تصل إلى 50 بالمئة في بعض البلدان".

اضافت أن التوقعات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز "تثير المخاوف من بلوغ أرقام هائلة تصل إلى 300 ألف حالة إصابة إضافية و 150 ألف حالة وفاة إضافية بحلول عام 2022" في جميع أنحاء العالم.

- أكثر من 2,7 مليون وفاة - تسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 2,71 مليون شخص حول العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 11,00 ت غ. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 541,918 وفاة متقدمة على البرازيل (292,752) والمكسيك (197,827).