رئيس وزراء اليابان : إقامة أولمبياد طوكيو بمثابة انتصار على كورونا

أكد يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان اليوم أن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في بلاده الصيف المقبل "سيكون دليلا على النصر ضد جائحة كورونا".

وقال سوجا بعد يوم واحد من إعلان طوكيو عن حظر حضور الجماهير الأجنبية للفعاليات الأولمبية أن الهدف الرئيسي هو منع حدوث موجة جديدة من العدوى. وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ المطبقة في طوكيو وبعض المناطق المحيطة بحلول منتصف الأحد. وأكد أنه ينبغي على بلاده الاستمرار في توخي الحذر.

وتأجلت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من الصيف الماضي للصيف المقبل بسبب الجائحة وستقام خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 اغسطس على أن تبدأ مسيرة الشعلة الأولمبية الخميس المقبل في فوكوشيما وسط بروتوكول صحي صارم.