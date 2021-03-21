رغم تأخر إمدادات أوروبا .. مؤسس بايونتيك يبدي تفاؤلا بالسيطرة على كورونا نهاية الصيف

أبدى أوجور شاهين مؤسس شركة بايونتيك شريكة شركة فايزر في صنع أحد أول لقاحات فيروس كورونا التي تم إقرار استخدامها تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف على الرغم من تعثر توزيع اللقاح المضاد له.

ويشعر كثيرون بقلق متزايد في ألمانيا من قيود كوفيد 19. واحتج نحو 20 ألف شخص على العزل العام في مدينة كاسل بوسط البلاد يوم السبت. وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم مع تخلف الاتحاد الأوروبي بفارق كبير عن دول مثل بريطانيا وأمريكا نتيجة مشكلات في الإمدادات.

لكنه قال إنه متفائل بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة. وأضاف أن من الممكن ضمان تطعيم 70 في المائة من الألمان بحلول نهاية سبتمبر عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

وقال لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية "من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية وأمريكا بحلول نهاية الصيف .. ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة وستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا".