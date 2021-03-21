"التعمير" توفع عقود بيع أجزاء من مخطط تنال بـ 576 مليون ريال

أعلنت شركة الرياض للتعمير تلقيها خطاب من شركة أدير العقارية وكيل التسويق الحصري لشركة تنال للأستثمار والتطوير العقاري يفيد أنها وقعت عقود لبيع أجزاء من مخطط تنال تبلغ إجمالي مساحتها 357,533.29م2 بقيمة إجماليه قدرها 576 مليون ريال بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية، وسوف تبدأ شركة أدير في إجراءات الافراغ اعتباراً من الاسبوع القادم .

وتبلغ حصة شركة الرياض للتعمير من تلك المبيعات مانسبته 69.38% ، وسوف تحقق الشركة أجمالي أرباح من هذه المبيعات تقدر بمبلغ 180 مليون ريال تظهر أثرها المالي خلال الربع الأول والثاني من العام 2021م.