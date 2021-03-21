514 مليون ريال أرباح "التعاونية" خلال السنة المالية 2020

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 514 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 402 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 27 %.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة إلى زيادة صافي دخل الاكتتاب خلال العام الحالي 30 % عن العام السابق، حيث ارتفعت نتائج العمليات التشغيلية خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بنسبة 82.62%، ويعود ذلك بشكل عام إلى، ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة 2.40% ، انخفاض صافي المطالبات المتحملة 5.59% ،وارتفاع تكاليف إكتتاب وثائق التأمين 10.72% ، تماشياً مع النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.