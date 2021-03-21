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514 مليون ريال أرباح "التعاونية" خلال السنة المالية 2020

514 مليون ريال أرباح "التعاونية" خلال السنة المالية 2020

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 514 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 402 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 27 %.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة إلى زيادة صافي دخل الاكتتاب خلال العام الحالي 30 % عن العام السابق، حيث ارتفعت نتائج العمليات التشغيلية خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بنسبة 82.62%، ويعود ذلك بشكل عام إلى، ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة 2.40% ، انخفاض صافي المطالبات المتحملة 5.59% ،وارتفاع تكاليف إكتتاب وثائق التأمين 10.72% ، تماشياً مع النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

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