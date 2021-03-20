انهيار سوق الأسهم لا يعني دمارا حتميا للاقتصاد

"السوق الصاعدة التي استمرت لفترة طويلة جدا منذ 2009 نضجت أخيرا لتصبح فقاعة ملحمية كاملة. نظرا لوجود مبالغة كبيرة في التقييم، والزيادات الهائلة في الأسعار، والإصدار المحموم، وسلوك المستثمرين المضارب الهستيري، أعتقد أن هذا الحدث سيشكل واحدا من أعظم الفقاعات في التاريخ المالي، إلى جانب فقاعة بحر الجنوب 1929 و(فقاعة) 2000".هكذا استقبل جيريمي جرانثام، المستثمر الأسطوري والمؤسس المشارك لشركة جي إم أو لإدارة الأصول، العام الجديد. هل هو محق وما مدى أهمية ذلك للعالم لو كان كذلك؟بحسب ما قال جرانثام لفاينانشيال تايمز، يمكننا في الواقع أن نلاحظ الأعراض الكلاسيكية للهوس: ظهور المتداولين الهواة، والاهتمام المحموم بشركات كانت غامضة في يوم من الأيام، وارتفاع أسعار أصول المضاربة مثل "بيتكوين" والشركات الجذابة مثل "تسلا"، وظهور شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة "سباكس". هذه الأخيرة هي وسائل الاستحواذ على الشركات غير المدرجة وبالتالي فهي وسيلة للالتفاف على قواعد الاكتتاب العام الأولي. إنها إصدارات حديثة على نطاق أكبر بكثير من الشركة التي يزعم أنها تم إنشاؤها خلال فقاعة بحر الجنوب في أوائل القرن الـ18 "لمواصلة مهمة ذات فائدة كبيرة، ولكن لا أحد يعرف ماهيتها". تلك الفقاعة انتهت بشكل سيئ. هل ستكون مختلفة هذه المرة؟يمكن تسجيل الزيادات اليوم في مكرر الربحية المعدل دوريا، الذي ابتكره روبرت شيلر الحائز على جائزة نوبل. وصل هذا المؤشر الآن إلى ذروته التي لم يسبق لها مثيل إلا في أواخر العشرينيات وأواخر التسعينيات. مع ذلك، كما أشرت في كانون الأول (ديسمبر) 2020 وكما ذكر شيلر سابقا، قد يكون هذا مبررا من خلال أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية شديدة الانخفاض.لذلك ينبغي أن تكون السوق معرضة لارتفاع حاد في أسعار الفائدة. لكن هل هذا الارتفاع معقول؟ نعم: يمكن للزيادة الطفيفة الأخيرة في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل أن تذهب إلى أبعد من ذلك. كما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت حول الآفاق الاقتصادية: "تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، بمساعدة النشر التدريجي للقاحات الفعالة، والإعلانات عن دعم مالي إضافي في بعض الدول، وعلامات على أن الاقتصادات تتكيف بشكل أفضل مع تدابير قمع الفيروس". هذه أخبار جيدة. لكن إذا تم تشديد السياسة النقدية، نتيجة لذلك، في وقت أقرب وارتفعت العوائد أكثر مما كان متوقعا بشكل عام، فقد تكون هذه الأخبار الجيدة سيئة بالنسبة للأسواق.لكن حتى لو أضر تصحيح السوق بالمستثمرين، فهل سيكون الأمر ذا أهمية كبيرة للاقتصاد ككل؟ لا تشير تصحيحات السوق إلى حالات الكساد الاقتصادي. لن يؤدي انهيار سوق الأسهم إلى تدمير الاقتصاد إلا إذا سمح صناع السياسة بذلك - كما حدث بعد انهيار 1929. كانت النتائج حينذاك سيئة للغاية فقط لأن استجابة صناع السياسة كانت حمقاء للغاية.هناك طريقتان يمكن من خلالهما أن يكون التصحيح الكبير في سوق الأسهم من النوع الذي يتوقع جرانثام أن يكون مرتبطا بحدوث أزمة اقتصادية كبيرة.تتمثل الطريقة الأولى فيما إذا كان هناك صدمة كبيرة بما يكفي للتسبب في حدوث انهيار اقتصادي. هذا أمر غير محتمل: آثار الثروة الناشئة عن أسواق الأسهم، المنعكسة على الإنفاق، حقيقية لكنها بسيطة.الطريقة الثانية تتمثل فيما إذا كان الانهيار جزءا من طفرة تضخمية من النوع الذي شهدناه في السبعينيات، أو أزمة مالية ناجمة عن موجات الإفلاس وفشل المؤسسات المالية، كما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي وهدد بالتكرار في 2008. لا يمكن استبعاد أي منهما تماما.قد يكون التعافي الاقتصادي من كوفيد - 19 أقوى كثيرا، والعواقب المترتبة على تضخم الأسعار والأجور أقوى أيضا مما تتوقعه الحكمة التقليدية. فهو يشكل في الوقت الحالي خطرا أكبر مما كان عليه في أعقاب الأزمة المالية 2008. مع ذلك لا يزال بسيطا.تشير اختبارات الإجهاد التي أجرتها البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي على المؤسسات المالية الأساسية إلى أنها قوية. لكن هناك مسارات أخرى محتملة لحدوث فوضى مالية. الأول هو ارتفاع مستويات المديونية في قطاعات الشركات غير المالية في الدول ذات الدخل المرتفع. الآخر هو تعرض المقترضين من خارج الولايات المتحدة لصدمات التمويل بالدولار. قد يؤدي الجمع بين التسهيل الضخم للسياسة المالية في الولايات المتحدة وتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر من المتوقع إلى زعزعة استقرار الاقتصادات الناشئة. حدث هذا من قبل، بشكل ملحوظ في أزمة الديون في الثمانينيات.باختصار، تصحيح سوق الأسهم ممكن مع السيطرة على كوفيد - 19، وعودة الاقتصادات إلى طبيعتها وارتفاع أسعار الفائدة. لكن هذا في حد ذاته ليس أمرا يدعو للقلق كثيرا، خاصة وأن تأثيرات الاقتصاد الأقوى من المتوقع مقابل أسعار الفائدة الأعلى من المتوقع ينبغي أن تعوض بعضها بعضا.الأخطر من هذا بكثير هو حدوث أزمة ديون تلحق الضرر بالمؤسسات الأساسية وتجمد الأسواق وتؤدي إلى حالات إفلاس جماعية. لحسن الحظ، يبدو أن هذا قابل للاحتواء، بالنظر إلى الأدوات المتاحة لصناع السياسات. مع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة بشكل غير متوقع إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي لفترة من الوقت.على المدى الطويل، سيكون الاقتصاد العالمي أقل هشاشة إذا كان الإنفاق أقل اعتمادا على السياسات النقدية الصارمة والتراكم الهائل للديون الخاصة. هناك ثلاث طرق واضحة لتخفيض الهشاشة إلى مستوى كهذا: تحسين الحوافز للاستثمار الخاص، مستويات عالية ومستدامة من الاستثمار العام المنتج، وإعادة توزيع أكبر للدخل من المدخرين ذوي الدخل المرتفع إلى المنفقين ذوي الدخل المنخفض.ما يجب أن نتطلع إليه هو اقتصاد عالمي يمكن أن يكون فيه جرانثام محقا بشأن احتمالات انهيار سوق الأسهم - لكن هذا لا يهم حقا. ينبغي أن نتطلع إلى اقتصاد عالمي يمكن أن ترتفع فيه أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية بشكل حاد، في ظل زيادة في قوة الاقتصادات وارتفاع معدلات التضخم، وأن يحدث كل ذلك بشكل جيد. قد يكون هذا هو العالم الذي نعيش فيه. ستظهر لنا الأعوام القليلة المقبلة ما إذا كنا كذلك.