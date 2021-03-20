نيوم تحتضن آلاف الهكتارات الزراعية لتلبية 100% من احتياجات سكانها

أكد حساب نيوم على تويتر أن المشروع سيتضمن آلاف الهكتارات من الحقول الزراعية التي ستلبي عن طريق الإنتاج المحلّي 100% من احتياجات سكانها من الفواكه والخضراوات لمساعدتهم في الحفاظ على صحتهم.

وأشار الحساب إلى أن "ذا لاين" في نيوم ستكون أول مدينة معرفية حقيقية توظّف شبكات الجيل الخامس وأحدث أنواع التقنية لتحسين جودة حياة السكّان ورفع معايير معيشتهم. كما تتضمن 26,500 كيلومتراً مربعاً من البيئات الطبيعية بتضاريسها التي تتنوّع ما بين سلاسل الجبال المتعرّجة والشعاب المرجانية الغنيّة بألوانها؟ الأمر الذي سيخلق للسياح والسكان وفرةً من الأنشطة الترفيهية للاستمتاع بها. إضافة إلى تصميم المساحات الحضرية في #نيوم بطريقة ترسّخ ثقافة الحياة الصحيّة والنشطة. سيجد سكّان المستقبل الجديد في "ذا لاين" كل ما يحتاجونه على مسافة 5 دقائق مشياً على الأقدام منهم.