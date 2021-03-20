الإمارات: 2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1433 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2013 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 438 ألفا و638 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2240 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 420 ألفا و 736حالة، بحسب "الألمانية".

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 240 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.