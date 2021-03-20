قطر تبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور

دخل قرار زيادة الحد الادنى للأجور حيز التنفيذ السبت في قطر ليصبح 275 دولارا شهريا لجميع العاملين، بعدما قامت بإصلاح قوانين العمل فيها.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر "تطبيق الحدّ الأدنى الجديد للأجور لكافة العمّال" اعتبارا من السبت.

وقالت الوزارة في بيان " على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري عند ابرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال".

ويتطلب القرار أن يتم دفع راتب قيمته 1000 ريال قطري على الأقل (275 دولارا) شهريا لكل العمال بما في ذلك من يعمل في الخدمات المنزلية مقابل العمل بدوام كامل، أي نحو 1,30 دولار للساعة، بحسب "الفرنسية".