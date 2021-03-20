إصابات كورونا العالمية تتجاوز 122 مليون

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 122.34 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و828303. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 541219 29778530 البرازيل 290314 11871390 الهند 159558 11555284 روسيا 221534 4437938 المملكة المتحدة 126027 4285684 فرنسا 91705 4181607 إيطاليا 104241 3332418 إسبانيا 72910 3212332 تركيا 29864 2971633 ألمانيا 74456 2636484

​​​​​​​- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 28 - 13937 784716 العراق 36 - 5701 521461 الأردن 38 - المغرب 8755 491019 40 - الإمارات 1428 436625 41 - لبنان 5664 434322 6596 384271 42 - السعودية