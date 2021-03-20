ثوران بركان بالقرب من العاصمة الأيسلندية

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركان فاجرادالسفيال بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك قد بدأ في الثوران.

وغرد مكتب الأرصاد الجوية عبر موقع "تويتر" أنه "وفقًا للمعلومات الأولية، يبلغ طول الصدع نحو 200 متر". وأظهرت صور ينابيع صغيرة من الحمم البركانية (اللافا) . وقال مكتب الأرصاد إن حجم التدفق المتوجه للصخور السائلة وصل إلى مساحة حوالي كيلومتر مربع. وكان خبراء الأرصاد الجوية قالوا في وقت سابق إنه تم قياس

تقلبات زلزالية طفيفة فقط وفقا لـ "الألمانية".

ومع ذلك، حذرت إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ من الاقتراب من البركان، وعرقلة خدمات الطوارئ في الموقع.*