إعادة البناء لنحو أفضل بعد الأزمة «1من 3»

البناء على نحو أفضل. إنه تعبير جذاب، مرادف للدعوة إلى العمل. ويتردد على ألسنة قادة العالم من أمثال بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة وجو بايدن الرئيس الأمريكي. وهذا التعبير هو الضوء الذي يلوح في نهاية نفق جائحة كورونا. لكن ما الذي يتطلبه حقا في أشد دول العالم فقرا؟ وكيف يمكن لهذه الدول التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية - ذراع البنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقرا في العالم - توفير الموارد التي تحتاج إليها لتحقيق هذا الهدف؟لقد صيغ تعبير "إعادة البناء على نحو أفضل" رسميا قبل ستة أعوام في مؤتمر سنداي للحد من مخاطر الكوارث. وهو مفهوم شامل للصمود والقدرة على التكيف، من خلال تدابير متوازنة للحد من مخاطر الكوارث من إعادة بناء مرافق البنية التحتية إلى إنعاش سبل كسب العيش، ومن تحفيز النمو إلى استعادة الثقافة والبيئة المحلية.وبعد ذلك أصدر البنك الدولي قبل نحو ثلاثة أعوام، تقريره عن إعادة البناء على نحو أفضل، لبيان كيف يمكن إعادة البناء بعد الكوارث على نحو أقوى، وأكثر إنتاجية وصمودا، وأسرع في الحد من آثار الصدمات، وأشمل بضمان ألا يتخلف أحد عن الركب. وأوضح التقرير كيف أن أدوات إعادة البناء على نحو أفضل، مثل التأهب المالي والحماية الاجتماعية التكيفية يمكن أن تحد من آثار الكوارث بمقدار الثلث، وتجنب العالم خسارة نحو 170 مليار دولار سنويا بفضل تفادي الأضرار المحتملة، علاوة على منافعها الاقتصادية الواسعة.وبشأن قضية إعادة البناء على نحو أفضل بعد جائحة كورونا، حلت كارثة جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، وانضم تعبير إعادة البناء على نحو أفضل إلى قائمة المفردات اليومية لنا جميعا. وتواجه الدول الآن تحديا مزدوجا يتمثل في الإصلاح في أسرع وقت ممكن للأضرار الاستثنائية التي لحقت بمكاسب التنمية، والتكيف مع التغيرات العميقة التي يشهدها العالم.والآن، أصبح تعبير إعادة البناء على نحو أفضل يعني السعي من أجل التعافي على نحو أكثر، مراعاة للبيئة وشمولا وقدرة على الصمود من أزمة جائحة كورونا. وهذه العناصر المترابطة ضرورية للدول حتى يمكنها إحراز تقدم نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة في عالم أصبح وقوع الصدمات فيه أكثر تواترا، مع ما تخلفه من آثار اقتصادية كبيرة تجعل الصمود والقدرة على التكيف والشمول أمرا ضروريا للتغلب عليها.