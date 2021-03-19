عجز الميزانية البريطانية وصافي اقتراض القطاع العام .. مستويات غير مسبوقة منذ 1993

ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال شباط (فبراير) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري للميزانية في 1993، وذلك بسبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة موجة الإغلاق الثالثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وزاد صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا، مع استبعاد بنوك القطاع العام خلال شباط (فبراير) الماضي بمقدار 17.6 مليار جنيه استرليني عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 19.1 مليار جنيه استرليني، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة أمس.ووصل صافي الاقتراض خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في مثل هذا الشهر من أي عام، وذلك منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1993.وفي الوقت نفسه زاد صافي اقتراض القطاع العام مع استبعاد البنوك، منذ بداية العام المالي الحالي في نيسان (أبريل) الماضي حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي بمقدار 228.2 مليار جنيه استرليني إلى 278.8 مليار جنيه استرليني وهو أعلى مستوى لاقتراض القطاع العام خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى شباط (فبراير) من أي عام منذ 1993.وفي الوقت نفسه يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطانية وصول الاقتراض العام حتى نهاية آذار (مارس) الجاري إلى 354.7 مليار جنيه استرليني.إلى ذلك خفضت الدولة البريطانية حصتها في بنك ناتويست، الذي يعد واحدا من أكبر المصارف في المملكة المتحدة، عبر بيع أسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني اشترتها المجموعة المصرفية نفسها، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية والمصرف أمس.وشملت العملية نحو 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها كما أفاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية. وبذلك تراجعت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61.7 في المائة إلى 59.8 في المائة.وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أنه جرى إعطاء 27.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة أمس، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ458 ألفا و471 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر خمسة أشهر لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 13 أسبوعا. ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 4.29 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 126 ألفا و163 حالة حتى الآن.ومضى نحو عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا. يشار إلى أن الجرعات والسكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي إذا ما كان من جرعة واحدة أو جرعتين.