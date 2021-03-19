بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

وفي منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن مرتين وسقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.

وبعد ذلك أقلعت طائرة "اير فورس وان" من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن.

وبحسب "الفرنسية" سيمضي بايدن نهاره في أتلانتا للقاء ممثلين عن الأميركيين من أصول آسيوية بعد حوادث اطلاق النار الثلاثاء في صالونات للتدليك.