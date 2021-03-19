القطاعات القيادية توقف أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية للأسهم السعودية في 6 أشهر

تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع لتفقد 101 نقطة بنسبة 1.06 في المائة، حيث أغلقت عند 9485 نقطة. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بنحو 22 نقطة بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 1275 نقطة.وجاء التراجع بضغط من القطاعات القيادية بصدارة "المصارف" الأكثر تراجعا خلال الأسبوع على خلاف الأسبوع السابق الذي كان الأفضل أداء من بين القطاعات.وبهذا الانخفاض تنهي الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في نحو ستة أشهر، وبالتحديد منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.جاء التراجع بعدما أظهرت السوق ضعفا في الاتجاه الصاعد مع تراجع شهية المخاطرة، ليبدأ المتعاملون جني الأرباح عقب موجة ارتفاع طويلة.وما لم تظهر معطيات جديدة ستستمر الضغوط البيعية حتى تتحسن شهية المخاطرة بعد تراجع الأسعار أو ظهور مؤشرات جيدة، حيث إن العوامل الأساسية لا تدعم استدامة النمو مع ارتفاع مكررات الأرباح وتراجع العوائد.وكسر مستويات الدعم القريبة عند 9400-9380 نقطة سيعرض السوق إلى تراجعات قد تصل إلى 8930 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 9587 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، إذ كان أعلى نقطة عند 9698 نقطة رابحا حينها 1.16 في المائة، بينما الأدنى عند 9485 نقطة فاقدا 1 في المائة، وأغلق عندها فاقدا 101 نقطة.وتراجعت قيم التداول 11 في المائة بنحو 7.9 مليار ريال، لتصل إلى 65.8 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة انخفضت 8 في المائة بنحو 205 ملايين سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 12 في المائة بنحو 355 ألف صفقة لتصل إلى 2.5 مليون صفقة.أداء القطاعاتتراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "المصارف" 2.8 في المائة، يليه "الاتصالات" 2 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" 1.3 في المائة.وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 4.8 في المائة، يليه "التطوير العقاري" 2.4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 17 في المائة بنحو 11 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بنحو ثمانية مليارات ريال، وحل ثالثا "المصارف" 9 في المائة بنحو 6.4 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر المرتفعة "وفرة" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 180 ريالا، يليه "عذيب للاتصالات" 15 في المائة ليغلق عند 40.70 ريال، وحل ثالثا "بترو رابغ" 14 في المائة ليغلق عند 17.12 ريال. وتصدر المتراجعة "سابتكو" 9 في المائة ليغلق عند 26.05 ريال، يليه "إم آي إس" 7.8 في المائة ليغلق عند 130 ريالا، وحل ثالثا "البحر الأحمر" 7.6 في المائة ليغلق عند 28 ريالا. وكان الأعلى تداولا "متطورة" بقيمة 3.7 مليار ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 3.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 2.1 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية