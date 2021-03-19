قراءة السوق بحاجة إلى غوص في عقلية الاحتياطي الفيدرالي

وقفة صحية مؤقتة تؤدي إلى انتعاش، أم نذير يترتب عليه مزيد من التراجع في نهاية الطريق؟ هذا هو السؤال الذي يدور في أذهان المستثمرين في ظل تعافي الأسواق من انخفاض في أوائل العام خسرت فيه المحافظ الاستثمارية الأموال في كل من الأسهم والسندات الحكومية التي ينظر إليها عادة على أنها خالية من المخاطر.الإجابة معقدة بشكل غير عادي، وتنطوي على شكوك حول الرؤية التنازلية لسياسة البنك المركزي وسيكولوجية السوق. لحسن الحظ هناك وضوح أكبر بشأن العوامل التصاعدية التي تقود عملية اختيار الاستثمارات الفردية.في بداية متقلبة لعام 2021 خسر مؤشر ناسداك الذي كان يحلق عاليا سابقا أكثر من 10 في المائة بين 12 شباط (فبراير) والثامن من آذار (مارس) قبل أن يرتد بحدة. في تلك الأثناء كان أداؤه أقل من مؤشر داو جونز الصناعي بمعدل 12 نقطة مئوية لافتة للنظر. كذلك انخفضت أسعار السندات الحكومية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار الأسهم، ما زاد من مشكلات المستثمرين.بالنسبة لكثيرين كانت هذه التحركات بسبب التوقعات الاقتصادية الأمريكية المتغيرة. تم تسليط الضوء عليها من خلال بيانات أقوى من المتوقع حول الوظائف والدخل الشخصي ونشاط التصنيع، كل ذلك قبل أن يشعر الاقتصاد بتأثير حزمة مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار تتضمن مدفوعات نقدية سريعة للأمريكيين. لا عجب في تعديل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في 2021 إلى 6.5 في المائة بزيادة غير عادية خلال العام قدرها 3.3 نقطة مئوية.توقعات التضخم ترتفع أيضا. من المرجح بشكل متزايد أن يتجاوز نمو الأسعار في الولايات المتحدة كلا من الإجماع الحالي لتوقعات السوق والهدف الرئيس للاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الذي تكافح فيه عملية إمداد السلع والخدمات لمواكبة الطلب الخاص والعام المتزايد. في الواقع هناك بالفعل دليل على وجود معوقات في العرض.مع ذلك هذا التحسن الاقتصادي في حد ذاته لا يلقي كثيرا من الضوء على تقلبات السوق الأخيرة. إذا كان هناك أي شيء، فهو الحاجة إلى نمو مرتفع ودائم للتحقق من ارتفاع أسعار الأصول. الدافع الأساسي لتحركات السوق غير المريحة هذا العام هو القلق من أن الآثار المفيدة لمثل هذا التغيير في النظام الاقتصادي من شأنها أن تكسر العامل المهيمن الذي حكم الأسواق لفترة من الوقت: سيولة وفيرة يمكن التنبؤ بها.يجب أن يتحقق أحد أمرين حتى يصبح هذا القلق أمرا واقعيا. الأول، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في التراجع عن سياساته شديدة التحفيز. لكن رغم أنه ليس مستحيلا، إلا أن كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يظهروا بعد أي رغبة في التفكير في هذا، فضلا عن الشروع فيه. هذا ليس لأنهم يتجاهلون الاقتصاد المتحسن والحوافز المالية الضخمة. بل لأنهم قلقون من أن تشديد الأوضاع المالية من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق ويقوض الانتعاش.الآخر، نظرا لظروف السوق المتغيرة، حتى لو احتفظ الاحتياطي الفيدرالي بنهج سياسته الحالية، فإن التأثير في الأسواق ينتقل من كونه مفيدا إلى كونه تأثيرا إشكاليا. في عدة مناسبات هذا العام كانت التوجيهات بأن السياسة النقدية ستظل فضفاضة للغاية تميل إلى دفع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى الارتفاع بدلا من الانخفاض.تشعر الأصوات المؤثرة في الأسواق بالقلق من أن الجمع بين مثل هذه السياسات المالية والنقدية الفضفاضة للغاية لن ينسجم مع التوقعات التضخمية. وهم يجادلون بأن هذا قد يفرض تفكيكا لمراكز السوق التي ليس لدى الاحتياطي الفيدرالي استجابة سياسية جيدة لها.لحسن الحظ بالنسبة للأسواق ككل، تم تخفيف هذه المخاوف في الوقت الحالي من خلال تثبيت التدفقات الداخلة إلى أسواق السندات من الخارج، لأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكثر جاذبية من ديون كثير من الأسواق الرئيسة ولأن المستثمرين يسعون إلى التوفيق بين الالتزامات المستقبلية ودخل الفائدة المتوقع.مع ذلك من الصعب تقديم تنبؤات واثقة بشأن العوامل التنازلية الحالية التي تقود الأسواق لأنها لا تحددها الأساسيات أو التاريخ أو حسابات السوق. يحتاج المرء إلى التنبؤ بعقلية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يبدون حاليا عالقين في وضع الجمود النشط، وهو إدراك أن الظروف تتغير لكنها مستمرة على المسار نفسه. إضافة إلى ذلك، سيكولوجية الأسواق تتغير بسبب التكنولوجيا وزيادة مشاركة مستثمري التجزئة.رغم ذلك أعتقد لا يزال من الممكن للمستثمرين بناء ثقة أعلى في محافظهم الاستثمارية باستخدام اختيار دقيق تصاعدي فيما يتعلق بالأوراق المالية الفردية. يجب فحص هذه الأوراق المالية للتأكد من متانتها في أربعة مجالات: قوة الميزانيات العمومية، وتحديد المراكز في المجالات الأسرع نموا في المشهد العالمي، ووجودها في القطاعات غير المعرضة لاضطرابات كوفيد - 19 الدائمة، وفرق الإدارة القوية.مع أن مثل هذه المحافظ الاستثمارية لن تكون محصنة ضد التقلبات المرتبطة بالسيولة، إلا أنها ستوفر للمستثمرين حماية أكبر إذا تحولت اللحظات غير المريحة لهذا العام إلى نذير بشيء أسوأ في المستقبل.* رئيس كوينز كوليدج في جامعة كامبريدج ومستشار لكل من أليانز وجراميرسي.