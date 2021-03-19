للعام الرابع على التوالي.. فنلندا أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم أن فنلندا احتفظت بلقب أسعد بلاد العالم للعام الرابع على التوالي، بعد نحو عام من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية.

وقال الباحثون إن هذا "ليس مفاجأة"، واستشهدوا بأن فنلندا "دائما ما كانت تحتل مرتبة مرتفعة على مؤشرات الثقة المتبادلة والتي ساعدت في حماية الأرواح وسبل العيش خلال فترة الوباء وفقا لـ "الألمانية".

وكانت فنلندا ضمن 23 دولة لديها امرأة على رأس الحكومة، شملتها دراسة. ويستند تقرير السعادة العالمي إلى ثلاثة أعوام من دراسات معهد جالوب بشأن كيف يرى المواطنون أنفسهم سعداء.

وعَرّفت الأمم المتحدة في عام 2012 مفهوم السعادة بـ"مدى رضا الشخص عن حياته"، ووضعت مؤشرا سنويا من 6 عناصر لقياس ذلك: نصيب الفرد من الناتج المحلي، و الدعم الاجتماعي، و متوسط العمر المتوقع للفرد، و حرية اتخاذ خيارات الحياة، والكرم، وغياب الفساد.

وجاءت الدنمارك وسويسرا وايسلندا وهولندا والنرويج والسويد ولوكسمبورج ونيوزيلندا، ضمن الدول العشر الأكثر سعادة في العالم.

واحتلت الولايات المتحدة المركز العشرين وروسيا المركز السابع والسبعين والصين الخامس والثمانين. وتذيلت رواندا وزيمبابوي وأفغانستان القائمة التي تضم 149 دولة.