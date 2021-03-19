مخاوف الإغلاق تهبط بالأسهم الأوروبية وتمحو جزءا كبيرا من مكاسبها الأسبوعية

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم، لتمحو جزءا كبيرا من مكاسبها الأسبوعية، بعد أن فرضت فرنسا إجراءات عزل عام جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في ظل مؤشرات على تباطؤ عمليات التلقيح في بعض الدول، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، ليقتفي أثر جلسة سلبية لوول ستريت أمس بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 في المائة بعد أن فرضت باريس إجراءات عزل عام جديدة لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من اليوم في 16 منطقة متضررة بشدة جراء الأزمة الصحية.

وقادت قطاعات النفط والغاز والبنوك والتعدين الانخفاضات إذ تثبط إجراءات العزل العام الجديدة الآمال في تعاف اقتصادي سريع.

وتراجعت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال ما يتراوح بين 1.8 في المائة و2.9 في المائة بعد أن هوت أسعار الخام قرابة سبعة في المائة أثناء الليل جراء مخاوف من أن الإغلاق الجديد سيضر بالطلب على الوقود.