"جولدمان ساكس" يتوقع أن يبلغ خام برنت 80 دولارا للبرميل هذا الصيف

يرى جولدمان ساكس أن تراجع سعر النفط يمثل فرصة للشراء ويتوقع أن يبلغ خام برنت 80 دولارا للبرميل هذا الصيف حتى في الوقت الذي توقفت فيه موجة ارتفاع للأسعار في الآونة الأخيرة لالتقاط الأنفاس.

وأسعار النفط بصدد الهبوط نحو تسعة في المائة هذا الأسبوع بعد تنامي القلق إزاء ضعف الطلب في أوروبا وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في دفع العقود الآجلة لبرنت للانخفاض نحو سبعة في المائة أمس الخميس.

وقفز برنت فوق 70 دولارا للبرميل في الثامن من مارس للمرة الأولى منذ بدأت جائحة كوفيد-19. وجرى تداوله عند 63.47 دولار للبرميل اليوم.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد للأسعار، يتوقع جولدمان أن تستعيد سوق النفط توازنها سريعا في الأشهر المقبلة.

وقال البنك إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، بيد أنه يتوقع أن تعوض أوبك+ ذلك.

وقال جولدمان في مذكرة بتاريخ 18 مارس إنه بحسب تقديراتنا "فإن سوق النفط ظلت في عجز كبير قدره 2.5 مليون برميل يوميا منذ فبراير".

ويتوقع البنك زيادة كبيرة في الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة، بفضل مؤشرات على الطلب في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للتحصين من كوفيد-19، فيما ارتفع توقعه لخام برنت من 65 دولارا للبرميل في مارس إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.