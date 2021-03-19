«الصحة»: إعطاء 2.6 مليون جرعة لقاح كورونا في 500 مركز

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 2.6 مليون حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.وأعلنت "الصحة" تسجيل 381 حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا وتعافي 240 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3688 منها 564 حالة حرجة.وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383880 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 373601 حالة، كما تم تسجيل ست حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6591 حالة، وإجراء 47139 فحصا مخبريا.وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات الجديدة بتسجيل 157 حالة، تليها المنطقة الشرقية بـ74 حالة.وقال الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة، إن الدراسات أوصت بتأخير لقاح كورونا ستة أشهر لمن أصيب بالفيروس.وأكد أن لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" يوفران حماية قصوى وأعراضا جانبية أقل، مضيفا "السعودية لن ترضى لكم إلا بالأفضل".وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أكدت أنها لم تتلق أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا.وأوضحت الهيئة أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا، كوفيد – 19، المتوافرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوافرة حولها محليا ودوليا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، كما تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية ICMRA، الذي يضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوافر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.