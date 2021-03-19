«ناسداك» يهبط وسط طفرة عوائد السندات بعد تغاضي «المركزي الأمريكي» عن التضخم

تراجع مؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا عند الافتتاح أمس مع صعود عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرا بعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالتغاضي عن التضخم ومواصلة السياسة النقدية بالغة التيسير إلى نهاية 2023.وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 87.2 نقطة بما يعادل 0.26 في المائة إلى 32928.16 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.6 نقطة أو 0.52 في المائة ليسجل 3953.5 نقطة، وانخفض "ناسداك" 176 نقطة أو 1.30 في المائة إلى 13349.203 نقطة.من جهة أخرى، رفعت أسهم صناع السيارات مؤشر داكس الألماني إلى مستوى قياسي أمس، بينما تقدمت الأسهم الأوروبية عموما صوب مرتفعات غير مسبوقة هي الأخرى بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة رغم توقعه نموا اقتصاديا قويا.وزاد مؤشر لأكبر 50 شركة بمنطقة اليورو 0.5 في المائة، متخطيا لفترة وجيزة ذروته المسجلة في شباط (فبراير) من العام الماضي، قبل أن تعصف جائحة كوفيد - 19 بالأسواق المالية.وارتفع مؤشر داكس القيادي الألماني 1.2 في المائة، وتقدم مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 في المائة، وعوض مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني خسائره بعد أن قال بنك إنجلترا المركزي إن التعافي الاقتصادي يكتسب زخما وأبقى أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير.وقال جيمس سميث، اقتصادي الأسواق المتقدمة في آي.إن.جي، "ينبئنا ذلك بأن بنك إنجلترا أقرب إلى موقف مجلس الاحتياطي حيال التحركات الأخيرة في السوق منه إلى البنك المركزي الأوروبي".وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة، بعد نزوله عن ذرى سابقة بسبب خسائر في أسهم المرافق والكيماويات والأغذية والمشروبات.وقفز سهم "فولكسفاجن" 6 في المائة، لتعزز الشركة موقعها الجديد كأغلى سهم على "داكس" بعد أن تخطت "ساب" للبرمجيات أمس الأول.وفي آسيا، قفزت الأسهم اليابانية أمس، فيما بلغ مؤشر توبكس أعلى مستوى في 30 عاما بدعم من توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لنمو اقتصاد سريع وتعهده بإبقاء الفائدة منخفضة.وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23 في المائة ليغلق عند 2008.51 نقطة، متجاوزا مستوى ألفي نقطة للمرة الأولى منذ أيار (مايو) 1991. وقفز مؤشر نيكاي 1.01 في المائة إلى 30216.75 نقطة وهو أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، فيما قفز سهم "طوكيو إلكترون" ذو الثقل على "نيكاي" 2.72 في المائة، وربح سهم "فانوك" 1.94 في المائة وتقدم سهم "أدفانتست" 3.32 في المائة.وارتفعت أسهم شركات الطيران، إذ صعدت أسهم "إيه.إن.إيه هولدينجز" والخطوط الجوية اليابانية "جابان أيرلاينز" 1.32 في المائة و1.46 في المائة على الترتيب، في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة الاستشارية للحكومة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا على خطة للسماح بانتهاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو في 21 آذار (مارس) كما هو مخطط.وزاد سهم "شيكوكو إلكتريك باور" 5.26 في المائة بعد أن ذكر تقرير لوسائل إعلام أن محكمة أصدرت حكما يسمح لشركة المرافق باستئناف تشغيل مفاعلها النووي الوحيد.وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي "يو.إف.جيه" المالية 5.15 في المائة وارتفع سهم "تويوتا موتور" 4.12 في المائة ليتصدرا قائمة الرابحين على "توبكس 30".وكان سهم مجموعة سوفت بنك الأسوأ أداء على "توبكس 30"، إذ نزل 1.73 في المائة، وتلاه سهم "أستيلاس فارما" الذي خسر 0.50 في المائة.