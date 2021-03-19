ضغوط البيع تهبط بالأسهم السعودية دون مستويات 9500 نقطة .. أسوأ جلسة منذ شهرين

تراجعت الأسهم السعودية 116 نقطة بنحو 1.2 في المائة لتغلق عند 9485 نقطة في أسوأ جلسة لها منذ شهرين تقريبا. وانخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 19 نقطة بنحو 1.49 في المائة. وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث رجح التراجع إلى مستويات 9500 على الأقل، ولا تزال السوق عرضة لمزيد من الضغوط البيعية حتى مستويات 9400 - 9380 نقطة التي تعد مستويات دعم كسرها سيجعل التراجع أكثر حدة. العوامل الأساسية لا تزال لا تدعم استدامة التحرك الإيجابي للسوق مع ارتفاع المكررات، حيث تحتاج الشركات إلى تحقيق نمو عال لدعم استقرار الأسعار، وفي ظل حالة عدم اليقين المرتفعة والجائحة يجعل تحقيق ذلك في موضع شك. وتقترب السوق من انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج المالية، حتى الآن أظهرت نتائج 105 شركات تراجع الأرباح بنحو 23 في المائة لتصل إلى 59 مليار ريال.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 9604 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9624 نقطة رابحا 0.23 في المائة، بينما الأدنى عند 9485 نقطة فاقدا 1.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 9485 نقطة فاقدا 116 نقطة بنحو 1.2 في المائة. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 428 مليون ريال لتصل إلى 10.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 116 مليون سهم متداول لتصل إلى 355 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 15 في المائة بنحو 69 ألف صفقة لتصل إلى 387 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "النقل" بنحو 2 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المصارف" بنحو 2.2 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 0.99 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 0.92 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "المصارف" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.5مليار ريال، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 7 في المائة بقيمة 784 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "المتقدمة" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 67.50 ريال، يليه "بتروكيم" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 37.75 ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 91.80 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "اليمامة للحديد" بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 42.70 ريال، يليه "وفرة" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 180 ريالا، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنحو 5.1 في المائة ليغلق عند 46.35 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 683 مليون ريال، يليه "متطورة" بقيمة 410 ملايين ريال، وحل ثالثا "مجموعة الحكير" بقيمة 366 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية