أمريكا تدعو الشركات المشاركة في مشروع نورد ستريم 2 للانسحاب فورا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم جميع الكيانات المشاركة في مشروع خط غاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل والممتد بين روسيا وألمانيا إلى الانسحاب فورا تحت طائلة فرض عقوبات أمريكية عليها.

وبحسب "الفرنسية" أكد بلينكن في بيان أن حكومة الرئيس جو بايدن "صمّمة على احترام القانون المعتمد العام 2019 والذي وسع الكونغرس نطاقه العام 2020 وينص على فرض عقوبات.