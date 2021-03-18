تراجع شهادات الإيداع الأمريكية لشركة فولكس فاجن

تراجعت أسعار شهادات الإيداع الأمريكية لمجموعة صناعة السيارات الألمانية اليوم بنسبة 6% مع بدء التعاملات في سوق الأوراق المالية الأمريكية، مع حجم تداول يزيد بمقدار 1.5 مرة عن متوسط حجم التداول اليومي لهذه الشهادات خلال أول 12 دقيقة من بدء التعاملات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سهم فولكس فاجن في التعاملات الأوروبية بنحو 16% مع بدء التعاملات الأمريكية قبل أن تتراجع مكاسبه ليرتفع بنسبة 6.9% فقط.

وقال محللو بنك باركليز البريطاني أن اهتمام المستثمرين الأفراد قد يكون السبب وراء زيادة التعاملات على شهادات الإيداع الأمريكية للمجموعة الألمانية. وأشاروا إلى أن مشتريات صناع السوق في ألمانيا للأسهم العامة الرئيسية في ألمانيا يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الأسهم بما يمثل تحوطا لحركة شهادات الإيداع أثناء التعاملات الليلية في السوق الأمريكية.

يذكر أن لفولكس فاجن نوعين من شهادات الإيداع الأمريكية الأول مرتبط بحركة سهمها العام والثاني مرتبط بسهمها المميز.