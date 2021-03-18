أوروبا تنتظر قراراً بشأن لقاح أسترازينيكا وفرنسا تبت في مسألة فرض إغلاق جديد

تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس قرارها بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا الذي علّقت دول عدة في الاتحاد الأوروبي استخدامه، في وقت ستعلن الحكومة الفرنسية أيضاً قيوداً جديدة لمحاولة وضع حدّ للموجة الثالثة من الوباء التي تضرب خصوصا باريس ومنطقتها.

ورأي الوكالة الأوروبية للأدوية منتظر في وقت يعتمد الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من نقص في أعداد اللقاحات، على ملايين الجرعات من هذا اللقاح الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا.

وعلّقت نحوالى 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا، احترازياً استخدام هذا اللقاح، بعد تسجيل آثار جانبية محتملة، مثل تخثّر الدم وجلطات دموية لدى بعض الذين تلقوه.

وقد تحذو الوكالة الأوروبية للأدوية حذو منظمة الصحة العالمية التي أوصت الأربعاء بمواصلة استخدامه معتبرةً أن في الوقت الحالي منافع لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره.

وأكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية ايمر كوك أنها ما زالت مقتنعة تماما بأن منافع لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره.

ولم تستبعد تعليق الوكالة استخدام هذا اللقاح في الاتحاد الأوروبي في حال كانت هناك مشكلة لا يمكن حلّها، إلا أنها يمكن أيضاً أن تكتفي بنشر تحذير إضافي، على حد قول كوك.

وجدّدت منظمة الصحة العالمية الخميس دعوتها إلى مواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا الذي يُفترض أن تنشر لجنتها الاستشارية العالمية حول سلامة اللقاحات رأيها بشأنه الجمعة.

وفي حين ينتظر الاتحاد الأوروبي قرار الوكالة الأوروبية للأدوية، أعلنت بريطانيا انخفاضاً في إمداداتها باللقاحات في أبريل، الذي من المحتمل أن يبطئ حملة تطعيمها وهي إحدى الحملات الأكثر تقدماً في العالم.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن مشكلة الإمدادات ناجمة عن تأخر في تسليم خمسة ملايين جرعة مصنّعة في الهند.

وأعلنت المفوضية الأوروبية من جهتها أنها ستفعّل إجراء تعاقديا لحلّ النزاع مع أسترايزينيكا التي عدد عمليات تسليم الجرعات من لقاحها أقل بوضوح مما كان متوقعاً.



- سيكون الوضع صعبا

وتأتي هذه الانتكاسات من اللقاحات في وقت أعربت منظمة الصحة العالمية الخميس عن قلقها بشكل خاص حيال الوضع الوبائي في البلقان كما في العديد من الدول الأخرى في أنحاء وسط أوروبا، وسط ارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه: "عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب كوفيد-19 في أوروبا اليوم أكبر مما كان في الفترة نفسها من العام الماضي".

وأودى الوباء بحياة 2,68 مليون شخص على الأقل في العالم بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الخميس، ويخوض عدد من الدول سباقاً مع الزمن ضد الفيروس.

هذه الحال في فرنسا، حيث يُفترض أن يعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس مساءً قيوداً جديدة في المنطقة الباريسية وشمال البلاد.

وقد تكون هذه القيود إغلاقاً جديداً في عطلة نهاية الأسبوع أو كل الأسبوع، لكن بدون إغلاق المدارس في المبدأ، في وقت تخضع كامل الأراضي الفرنسية لحظر تجوّل اعتباراً من الساعة السادسة مساء (17,00 ت غ).

وهذه المناطق متأثرة خصوصا بالتسارع الواضح لانتقال العدوى الذي تشهده فرنسا، حيث تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء: "من الواضح أن الوضع حساس. سيكون الوضع صعباً حتى منتصف أبريل".



- تكريم في إيطاليا

في إيطاليا التي تخضع معظم أراضيها لإغلاق جديد منذ الإثنين، أُقيمت الخميس مراسم تكريم لأكثر من 103 آلاف شخص توفوا جراء فيروس كورونا، مع تنكيس أعلام المباني الحكومية.

وشارك رئيس الوزراء ماريو دراغي في هذه المراسم في مدينة برغامو الواقعة في الشمال التي سجّلت أعداد وفيات كبيرة، وبقي اسمها مرتبطاً بمشاهد آليات عسكرية تنقل توابيت أثناء الليل منذ عام.

وخلال مراسم تكريم الضحايا، وضع رئيس الوزراء إكليلاً من الورد في مقبرة.

في ألمانيا التي تواجه موجة ثالثة من الوباء، دعت الحكومة السكان إلى أن يكونوا مسؤولين وإلى عدم التوجه إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، رغم تسيير مئات الرحلات السياحية إليها.

وأعلنت بلغاريا التي كانت تفرض حتى الآن إجراءات مرنة حيال الوباء، الخميس تشديد قيودها، في وقت يرتفع عدد الإصابات بشدة.

وسيتمّ إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية وقاعات الرياضة اعتباراً من الإثنين ولمدة عشرة أيام.

في أوكرانيا، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو تشديد القيود في العاصمة اعتبارا من السبت ولثلاثة أسابيع في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

في تشيلي، يدخل الخميس حيّز التنفيذ إغلاقا جديدا في معظم مناطق البلاد، رغم التقدم السريع لحملة التطعيم في البلاد.

وستغلق البيرو متاجرها وستعلّق حركة النقل الجوي والبري خلال أسبوع عيد الفصح، في إطار إغلاق وطني.

