جوجل تستثمر 7 مليارات دولار في أمريكا وخلق 10 آلاف وظيفة

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"جوجل " سوندار بيتشاي أن الشركة ستستثمر أكثر من سبعة مليارات دولار في الولايات المتحدة هذا العام وستخلق آلاف الوظائف.

وقال في بيان "نخطط لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة وخلق 10 آلاف وظيفة على الأقل بدوام كامل في جوجل في الولايات المتحدة هذا العام" بحسب الفرنسية.

وأكد بيتشاي أن جوجل "ترغب بأن تكون جزءا" تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي من الوباء وستستثمر في بعض المناطق التي تعد جديدة بالنسبة للشركة بينما ستوسع استثماراتها في أنحاء 19 ولاية.

ويأتي الإعلان في وقت تواجه غوغل ضغوطا من عشرات الولايات الأميركية التي تتهمها بانتهاك هيمنتها في مجال البحث للقضاء على منافسيها.

وستنفق جوجل مليار دولار في ولاية كاليفورنيا.

وأكدت أنها ستضيف آلاف الوظائف في أتلانتا وواشنطن وشيكاغو ونيويورك.

وقال بيتشاي إن "ذلك سيساعد في جلب مزيد من الوظائف والاستثمارات لمجتمعات متنوعة كجزء من التزاماتنا حيال المساواة العرقية التي سبق وأعلناها".

وأعلنت شركة "الفابيت" المالكة لغوغل الشهر الماضي تسجيل زيادة بنسبة 50 في المئة في الأرباح الفصلية لتصل إلى 15,2 مليار دولار مع تحسن أعمالها في الإعلانات الرقمية.