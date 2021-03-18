رقم قياسي .. 4 مدربين ألمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

في رقم قياسي جديد تأهل 4 مدربين ألمان بفرقهم إلى دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا. وصعد هانزي فليك بفريقه بايرن ميونخ الألماني ولحق به كل من بوروسيا دورتموند الألماني بقيادة مدربه إدين تيرزيتش وتشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل وليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

وقال هانزي فليك قبل إجراء قرعة دور الثمانية غدا الجمعة "كلهم مدربين جيدين وكلها فرق جيدة". وأضاف "لا أعرف السر وراء ذلك لكنه أمر رائع ومن الرائع أكثر أنني جزء من هذا ممتن للغاية لمثل هذه المباريات في مثل هذا المستوى بمثل هذا الانتظام".

وتأهل 3 مدربين ألمان إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وهم توماس توخيل مع باريس سان جيرمان الفرنسي وجوليان ناجلسمان مع لايبزج الألماني وهانزي فليك مع بايرن ميونخ الألماني. وقال توماس توخيل في هذا الصدد "أتمنى أن يستمر هذا الوضع لفترة أطول".