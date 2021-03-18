الصندوق الصناعي : القروض المعتمدة في 2020 تجاوزت 17 مليار ريال

حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج استثنائية خلال 2020 معتمدا قروضا بلغت 17.6 مليار ريال ليحقق أعلى قيمة اعتمادات في تاريخه. وقام باعتماد 212 قرضا استفاد منها 201 مشروع في الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية واستحوذت المصانع الصغيرة والمتوسطة على 84% من القروض.

ووفقًا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال 2020 وبوصفه المُمكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" فقد بلغت قيمة القروض المُعتمدة لقطاع الصناعة 15 مليار ريال بجانب الدعم الذي حصلت عليه القطاعات المتخصصة الأخرى حيث بلغت قيمة القروض المعتمدة لقطاع التعدين 1.2 مليار ريال وحصل قطاع الخدمات اللوجستية على قروض قيمتها 783 مليون ريال وكان نصيب قطاع الطاقة 10 ملايين ريال.

وجاءت النتائج من حيث عدد القروض الممنوحة عبر منتجاته التمويلية ليحتل منتج رأس المال العامل المرتبة الأولى بعدد قروض معتمدة بلغت 115 قرضا وقيمة إجمالية قدرها 1.3 مليار ريال تليه القروض التمويلية بعدد قروض معتمدة بلغت 96 قرضا وقيمة إجمالية بلغت 16 مليار ريال وبذلك أتى منتج رأس المال العامل -الذي أُطلق بعد تعديل نظام الصندوق الصناعي 2019 بجانب منتجات تمويلية أخرى. متفوقا على القروض التمويلية من حيث عدد القروض الممنوحة.

وبالإضافة إلى النشاط التمويلي الذي قام به في 2020 فقد أطلق 3 مبادرات استباقية لتمكين القطاع الخاص من مواجهة الآثار السلبية للجائحة تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال حيث تضمنت المبادرة الأولى تأجيل وإعادة هيكلة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال 2020 ليستفيد منها 546 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.

وتمثلت المبادرة الثانية في إطلاق الصندوق لخط ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي استفاد منها 86 مشروعا بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال كما جاءت المبادرة الثالثة على شكل خط تمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية استفاد منها 15 مشروعا بقيمة 648 مليون ريال.

ويتطلع في استراتيجيته خلال 2021 استهداف عددٍ من الأهداف الاستراتيجية منها مضاعفة تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية وتحسين تجربة عملاء الصندوق وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر فضلا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية وبفضل هذه الاستراتيجية الواضحة المعالم والمحددة الأهداف سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في استمرار إسهاماته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.