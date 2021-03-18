جدة تستضيف 3 ديسمبر ثاني أطول سباق في تاريخ فورمولا 1

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للسيارات اليوم عن تفاصيل مسار حلبة الجولة ما قبل الأخيرة من سباق "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1" إحدى جولات سباقات الفورمولا 1 لعام 2021 التي ستحتضنها السعودية لأول مرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر على كورنيش جدة.

وتضمنت التفاصيل الكشف عن موقعها الذي سيكون في كورنيش جدة المطل على البحر الأحمر وبطول يمتد لـ 6,175 مترا وهو ما سيجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة "سبا فرانكورشان" البلجيكية كما تعد حلبة جدة هي الأسرع باحتوائها على 27 منعطفا وبمتوسط سرعة قد يصل إلى 250 كم في الساعة على الأقل وبسرعة قصوى تصل إلى 322 كم في الساعة كما كشف الاتحاد عن إقامة السباق المرتقب ليلا تحت الأضواء الكاشفة وهو الأمر الذي تم تطبيقه مؤخرا.