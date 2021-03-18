«نمو» تضيف 117 نقطة .. وقيمة التداولات عند 24 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية «نمو» 117 نقطة بنحو 0.5 في المائة لتغلق عند 23828 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 18 في المائة إلى 24 مليون ريال، بينما استقرت الأسهم المتداولة عند 293 ألف سهم. أما الصفقات، فتراجعت 19 في المائة إلى 950 صفقة، وتراجع سهما "أسمنت الرياض" بنحو 0.15 في المائة ليغلق عند 32.75 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنحو 0.13 في المائة ليغلق عند 155 ريالا. بينما تصدر المرتفعة "سمو" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 113 ريالا، يليه "حديد وطني" بنحو 1.2 في المائة ليغلق عند 69.80 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 0.76 في المائة ليغلق عند 346.60 ريال.وكان الأعلى تداولا "سمو" بقيمة 11.9 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.4 مليون ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بقيمة 3.9 مليون ريال.