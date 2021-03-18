تصاعد القوة السوقية هل يشكل تهديدا للتعافي؟ «1 من 2»

وجهت أزمة كوفيد - 19 ضربة بالغة الشدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما أسفر عن فقدان هائل للوظائف وغيره من الندوب الاقتصادية الغائرة. ومن هذه الندوب الأقل وضوحا للعيان، وإن كانت تتسم بالخطورة أيضا: تصاعد القوة السوقية للشركات المهيمنة وهي تخرج من الأزمة أقوى من ذي قبل، بينما يتساقط منافسوها الأصغر واحدا تلو الآخر.ونعلم من خبرتنا ومن خلال أبحاث الصندوق أن القوة المفرطة في أيدي قلة من الشركات يمكن أن تكون عبئا على النمو في المدى المتوسط، حيث إنها تخنق الابتكار وتعوق الاستثمار. وهذه النتيجة يمكن أن تقوض التعافي من أزمة كوفيد - 19، ومن شأنها الحيلولة دون صعود كثير من الشركات البازغة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ديناميكيتها.وأصبح إرساء بيئة أكثر دعما لقواعد المنافسة العادلة أهم الآن من أي وقت مضى. وسيكون على الحكومات تحقيقها في مجموعة كبيرة من القطاعات، بدءا من إنتاج الجعة ومرورا بالمستشفيات وانتهاء إلى الصناعة الرقمية.ويوضح بحث جديد أجراه الصندوق أن المؤشرات الأساسية للقوة السوقية في صعود، ومنها، على سبيل المثال، زيادة الأسعار فوق التكلفة الحدية، أو تركز الإيرادات بين أكبر أربع مؤسسات في قطاع ما. وبسبب الجائحة، تشير تقديراتنا إلى أن هذا التركز يمكن أن يزداد الآن في الاقتصادات المتقدمة على الأقل بمقدار زيادته نفسه في الـ 15 عاما المنتهية في آخر 2015. حتى في الصناعات التي استفادت من الأزمة، مثل القطاع الرقمي، نجد أن المؤسسات المهيمنة هي من بين أكبر الفائزين.والسؤل المطروح: هل يتفاقم الاتجاه المشاهد منذ عقود؟من شأن زيادة القوة السوقية التي سببتها الجائحة في صناعات متعددة أن تؤدي إلى تفاقم اتجاه عام تعود بدايته إلى أربعة عقود. فعلى سبيل المثال، زاد الفرق بين الأسعار العالمية للمنتجات وتكلفتها الحدية بأكثر من 30 في المائة، في المتوسط، عبر مختلف الشركات المدرجة في البورصة في الاقتصادات المتقدمة منذ عام 1980. وفي الـ 20 عاما الماضية، كانت زيادة هذا الفرق في القطاع الرقمي ضعف مثيلتها في بقية الاقتصاد.وبالطبع، فقد كانت الأرباح القوية على مدار التاريخ هي المكافأة الطبيعية للشركات الناجحة التي أزاحت غيرها من خلال الابتكار والكفاءة وتحسين الخدمة. ولنتذكر هنا شركة إيكيا وكيف أحدثت تحولا في طريقة شرائنا للأثاث، أو شركة أبل وكيف غيرت سوق الهواتف المحمولة.غير أننا نشهد أخيرا دلائل متنامية في كثير من الصناعات على أن القوة السوقية أصبحت راسخة الجذور في ظل غياب أي منافسين أقوياء للشركات المهيمنة. وعبر مختلف القطاعات، نقدر أن الشركات صاحبة أعلى هوامش الربح في عام ما - الشريحة العشرية العليا - لديها فرصة تكاد تصل إلى 85 في المائة للحفاظ على هامش ربحها المرتفع في العام التالي، وهي نسبة أعلى بنحو عشر نقاط مئوية عما كان عليه الوضع أثناء حقبة الاقتصاد الجديد في تسعينيات القرن الـ 20.ومثال ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى: فهذه الشركات صاحبة الابتكارات الثورية في السوق أزاحت الشركات التي كانت على الساحة منذ عقدين من الزمان أصبحت الآن، وبوتيرة متزايدة، هي المهيمنة في السوق دون أن تواجه الضغوط التنافسية نفسها من الشركات الطامحة إلى دور المبتكر الثوري في الوقت الراهن. وهنا تمثل الآثار الناجمة عن الجائحة عاملا إضافيا ضمن العوامل الأساسية القوية مثل آثار الانتشار الشبكي ووفورات الحجم والنطاق.وبشأن دور صفقات الدمج والاستحواذ نرى الآن في عدة صناعات أن هناك اتجاها عاما نحو تراجع ديناميكية الأعمال. ومثال ذلك مؤسسة صناعية يافعة تعجز عن الانطلاق خارج سوقها المحلية، أو مؤسسة بادئة لتجارة التجزئة تتضرر من أسعار منافس كبير يعمد إلى البيع بأقل من سعر التكلفة مؤقتا حتى يمنع المشاريع الجديدة من دخول السوق.كل هذه فرص ضائعة فيما يتعلق بالنمو وتوفير الوظائف وزيادة الدخول. وتشير أبحاثنا إلى أن بعض الشركات تسيطر على الأجور في أسواق العمل، فتدفع للعاملين أقل مما تبرره إنتاجيتهم الحدية.ومن العوامل المساهمة في هذه الاتجاهات العامة: ازدياد صفقات الدمج والاستحواذ، خاصة من جانب المؤسسات المهيمنة على الأسواق. وفي حين أن صفقات الدمج والاستحواذ يمكن أن تحقق وفرا في التكلفة ومنتجات أفضل، فإن بإمكانها أيضا إضعاف حوافز الابتكار وزيادة قدرة الشركة على تقاضي أسعار أعلى. ومما يثير القلق أن تحليلنا يشير إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ التي تقوم بها الشركات المهيمنة تسهم في تراجع ديناميكية الأعمال على مستوى الصناعة عموما، حيث يتضرر النمو والإنفاق على البحوث والتطوير لدى كل المنافسين بلا استثناء. ويشكل هذا باعثا للقلق البالغ في عالم يتسم بانخفاض نمو الإنتاجية... يتبع.