الدولار يرتفع‭ ‬مع صعود عائدات السندات وتوقعات بوتيرة نمو سريعة في أمريكا

ارتفع الدولار الأمريكي أمس بعد أن اقتربت عائدات سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من ذروة 13 شهرا تزامنا مع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي ألقى الضوء على توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل ومدى تسامح البنك مع صعود العائدات.ووفقا لـ"رويترز"، تشير التوقعات إلى تسجيل أسرع وتيرة نمو اقتصادي في الولايات المتحدة في أعقاب حملة التطعيم للوقاية من كوفيد - 19 وتحفيز جديد بقيمة 1.9 تريليون دولار، وسيولي المتعاملون في السوق اهتماما لأي دلائل على أن البنك المركزي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في 2023 وهو وقت أبكر مما أعلنه سابقا.وفي جميع الأحوال، من المتوقع أن يكون لتوقعات تعاف اقتصادي أسرع مما كان متوقعا تأثير. ونزل اليورو 0.07 في المائة إلى 1.1893 دولار بعد أن تراجع خلال الجلسات الثلاث السابقة.وفي التعاملات المبكرة في أوروبا، ارتفع مؤشر الدولار 0.09 في المائة إلى 91.953 بعدما سجل مكاسب خلال الجلسات الثلاث السابقة على التوالي مدعوما بصفة أساسية بارتفاع عائدات السندات الأمريكية.ومقابل الين، ارتفعت العملة الأمريكية 0.15 في المائة، إلى 109.14 لتحوم قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع.وارتفع الجنيه الاسترليني 0.14 في المائة إلى 1.3914 دولار متعافيا من مبيعات لجني الأرباح عقب بلوغه أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام الشهر الماضي على خلفية حملة تطعيمات سريعة.إلى ذلك ارتفع الذهب أمس، ليحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين.وصعد الذهب 0.3 في المائة في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من آذار (مارس) عند 1740.90 دولار.وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ارتفع المعدن الأصفر 0.3 في المائة، إلى 1735.40 دولار.وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا "أخيرا يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار، ربما يعود دور الذهب للتحوط في مواجهة التضخم إلى الصدارة ويدعم الأسعار".وربح الدولار للجلسة الرابعة، مدعوما بالعوائد الأمريكية المرتفعة بفضل توقعات بتعاف اقتصادي أقوى بعد حزمة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار وقعها الرئيس الأمريكي لتتحول إلى قانون الأسبوع الماضي.على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المائة، إلى 25.90 للأوقية، وفقد البلاديوم 0.3 في المائة، إلى 2490.16 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس الأول، بينما هبط البلاتين 0.4 في المائة إلى 1207.56 دولار.