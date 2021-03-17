إحصائية : 70 % من مستفيدي خيارات وحلول "سكني" متوسط أعمارهم 34 عاما

توصلت إحصائية حديثة، إلى أن 70 في المائة من مستفيدي برنامج "سكني" منذ بداية العام 2017 حتى نهاية العام 2020، ضمن الفئة العمرية بين 25 حتى 44 عاما، "بمتوسط 34 عاما"، فيما استحوذت هذه الفئة على بقية الخيارات والحلول السكنية الأخرى التي يتيحها البرنامج مثل شراء الوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

وأشارت إحصائية برنامج سكني إلى أن إجمالي المستفيدين من الحلول المتنوعة ضمن "سكني تجاوز مليون و100 ألف مستفيد، منهم 400 ألف استفادوا من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وسكنوا فعليا في منازلهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من بينهم 114 ألف تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، و167 ألف بين 35 حتى 44 عاما.

وأسهمت التسهيلات والخدمات التي أتاحها برنامج "سكني" في تمكين مئات الآلاف من الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم خلال الفترة القليلة الماضية، تماشيا مع مستهدفات "برنامج الإسكان" الذي يأتي بين برامج رؤية المملكة 2030، حيث سجلت الأسر الشابة النسبة الأعلى من المستفيدين، في ظل وفرة الحلول، إضافة إلى عدد من الخدمات المتطورة كالاستحقاق الفوري بعد أن كان انتظار الدعم السكني يصل إلى 15 عاما.

وأتاح "سكني" منذ إطلاقه 94 مشروعاً توفر 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمتوسط أسعار يبلغ 600 ألف ريال، إضافة إلى إتاحة 217 مخططاً توفر 178 ألف أرض سكنية مجانية، فيما تتوزع المشاريع والمخططات في جميع مناطق المملكة، فضلا عن توافر خياري شراء الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي.

ويمكن الاستفادة من حلول "سكني" المتنوعة بإجراءات ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، الذي يتيح كذلك إمكانية الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية، والمستشار العقاري، والحجز المباشر، والتسجيل والاستحقاق الفوري.