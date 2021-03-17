"الثقافة" تطلق ورش "منصات" لفنون الخط العربي

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق ورش عمل للخط العربي يوم 28 مارس القادم بتنظيم من مركز "منصّات" للتدريب أحد المشروعات الفائزة بدعم وزارة الثقافة عام 2020. وتأتي الورش ضمن أنشطة مبادرة "عام الخط العربي" بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى خدمة فن الخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع.

وأوضحت أن التسجيل في الورش التي تستمر حتى نهاية 2021 متاح للجميع من خلال (منصات) ويتخللها إقامة 30 ورشة تدريبية منها 16 ورشة افتراضية و 14 ورشة تدريبية حضورية في كلٍ من (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والأحساء وتبوك وحائل والخبر وجازان وبريدة والباحة وأبها ونجران) وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتناول الورش أساسيات خط الرقعة وخط النسخ وتحسين الخط بالقلم العادي إلى جانب برنامج تدريبي في الرياض للمتفوقين في خط النسخ والرقعة خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر إضافة إلى الفعاليات المصاحبة المتمثلة في جلسات حوارية مع أمهر الخطاطين وزيارة لمحلات أدوات الخط والتعرف على تفاصيلها والمعارض الشخصية للخطاطين في الرياض.

وتستهدف ورش عمل عام الخط العربي النشء من عمر 12 إلى 15 عاما والبالغين ممن تجازوا سن الـ 16 عاما وذلك بهدف نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء من خلال 300 طفل وطفلة على تاريخ الخط العربي ونشأته وأساسيات خطي النسخ والرقعة وتحسين الخط بالقلم العادي، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى الأفراد البالغين من خلال تدريب 300 فرد.

يذكر أن المبادرة تأتي هذه المبادرة في سياق الأنشطة التي تنفذها وزارة الثقافة ضمن مبادرة "عام الخط العربي" بهدف إبراز فن الخط العربي بوصفه فنا قائما بذاته وتقديم المملكة كحاضنة وراعية له ورائدة في دعمه بالإضافة إلى نشر ثقافة استخدامه بين النشء وتحفيز ممارساته على مستوى المؤسسات والأفراد.