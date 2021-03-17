جوجل تخفض الرسوم المفروضة على المطورين في متجرها الإلكتروني وتواجه دعاوى احتكار



أعلنت "غوغل" أنها ستخفض إلى النصف الرسوم المثيرة للجدل التي تفرضها على المطورين في متجرها الإلكتروني للمحتويات الرقمية المصممة للأجهزة المحمولة العاملة بنظام "أندرويد".

وستقلص العمولة المستقاة من مطوري التطبيقات في "غوغل بلاي" إلى 15 % من 30 % بدءا من تموز/يوليو، لكن فقط لأول مليون دولار من العائدات التي يحصل عليها المطور سنويا، وفقا لما نشره نائب رئيس إدارة المنتجات سمير سامات.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط على "غوغل" و"أبل" من أجل تخفيف السياسات المتبعة على أسواقهما الإلكترونية لمنصات الهواتف المحمولة. وأعلنت "أبل" عن خفض مماثل للشركات الصغيرة العام الماضي.

وتطلب "أبل" و"غوغل" من المطورين استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما للمعاملات في متاجرهما الإلكترونية للتطبيقات والخدمات والسلع الرقمية مع أخذ 30 في المئة أو أقل كعمولة.

وتقول المجموعتان المتنافستان إن العمولة هي معيار صناعي وتعويض عادل لإدارة متاجر إلكترونية جديرة بالثقة حيث يمكن للمطورين الازدهار.

وقد تعرضت نسبة العمولة لانتقادات من قبل شركات مطورة من بينها "إبيك غايمز" و"سبوتيفاي" وغيرها وقد أطلقت دعاوى قانونية في كل أنحاء العالم.

كذلك، تواجه "أبل" و"غوغل" معارضة متزايدة من عمالقة التكنولوجيا الآخرين بشأن سيطرتهما على التطبيقات على منصاتهم.

واتهمت "فيسبوك" و"سبوتيفاي" مجموعة "أبل" باستغلال موقعها من أجل تقويض المنافسة من خلال فرض قواعد على المطورين الخارجيين لا تطبقها على نفسها.

قال المدعي العام لولاية تكساس يوم الثلاثاء إن أربع ولايات أخرى انضمت إلى دعوى قضائية رفعتها تكساس وولايات أخرى على شركة جوجل تتهمها فيها بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار لتعزيز هيمنتها الحالية في مجال الإعلان.

وقال المدعي كين باكستون إن ولايات ألاسكا وفلوريدا ومونتانا ونيفادا وبويرتوريكو انضمت للدعوى المرفوعة في ديسمبر كانون الأول. وبذلك يبلغ عدد المشاركين في الدعوى 15 ولاية ومنطقة.

والدعوى واحدة من ثلاث دعاوى رفعتها الحكومة الاتحادية أو ولايات على جوجل في العام الماضي.

وكشف باكستون ومدعون عموميون آخرون يوم الثلاثاء لدى الإعلان عن الدعوى المعدلة تفاصيل عن العلاقة بين جوجل وفيسبوك.

وقال باكستون في بيان "تحالفنا يتطلع لمحاسبة جوجل على مسلكها غير القانوني وإصلاح ممارساتها في المستقبل. ونحن واثقون أن جوجل سترغم على دفع ثمن سوء تصرفها من خلال عقوبات مالية كبيرة".

ومن المتوقع عقد جلسة يوم الخميس للنظر في التماس قدمته الشركة إلى محكمة اتحادية في تكساس لنقل القضية إلى كاليفورنيا.

وتتهم الدعوى جوجل بانتهاك القانون فيما يتعلق بهيمنتها على عملية نشر الإعلانات على الإنترنت. وتقول الدعوى إن جوجل تتعاون خلسة مع فيسبوك أقرب منافسيها في الإعلان على الإنترنت وتتذرع بالحفاظ على سرية المستخدمين للقيام بتصرفات غير عادلة. ويشكو ناشرون من أن إحدى نتائج هذا التصرف هي انخفاض الإيرادات.

وتقول الدعوى إن فيسبوك وجوجل "تعملان معا لتحديد المستخدمين الذين يستعملون منتجات شركة أبل" لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقالت جوجل في بيان إن هذا الادعاء الجديد إضافة "لا فائدة منها" إلى دعوى لا تستحق نظرها.

وامتنعت فيسبوك عن التعليق. ولم ترد أبل على طلب تعليق.