"سايكو" تحقق 57.5 مليون ريال صافي ربح في 2020

أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 57.5 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 2.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب صافي الربح قبل الزكاة خلال العام الجاري 2020 مقارنة بصافي الخسارة للعام السابق 2019 بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 30٪ ، وانخفاض تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 8٪ ، وانخفاض. في مصاريف عمومية وإدارية بنسبة 4٪ وانخفاض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 4% وانخفاض في ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 80٪ وزيادة في عمولات إعادة تأمين بنسبة 16٪ .، على الرغم من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 16٪ وانخفاض في صافي ارباح استثمارات رأس المال للمساهمين بنسبة 47 ٪ ، وانخفاض في صافي ربح استثمارات حاملي الوثائق بنسبة 51٪ وانخفاض في ايرادات اكتتاب اخرى بنسبة 10٪ وانخفاض الايرادات الاخرى بنسبة 25٪.